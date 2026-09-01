Ciné Coup de Cœur — L’Histoire officielle Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur — L’Histoire officielle

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:15:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Ciné Coup de Cœur projette L’Histoire officielle de Luis Puenzo, en version restaurée : dans l’Argentine de 1983, une mère découvre le passé de sa fille adoptive. Projection suivie d’un débat, vendredi 25 septembre à 19 h 15 aux Cures Marines.

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, Ciné Coup de Cœur, vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique : un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant. Le dernier vendredi de chaque mois, venez partager une expérience cinématographique conviviale et enrichissante, en présence de ceux qui font vivre le cinéma.

> Le film

L’Histoire officielle (La Historia oficial), de Luis Puenzo, avec Norma Aleandro et Héctor Alterio — présenté dans sa version restaurée.

Buenos Aires, 1983. La dictature militaire vacille. Alicia, professeure d’histoire dans un lycée privé, mène une existence confortable auprès de son mari, homme d’affaires proche du pouvoir, et de leur fille adoptive Gaby, âgée de cinq ans. Le retour d’une amie longtemps exilée, puis les questions de ses élèves, fissurent peu à peu ses certitudes : et si Gaby était l’enfant d’une disparue ? Commence alors une quête intime et bouleversante, où l’histoire d’un pays se rejoue à l’échelle d’une famille.

Film-phare du cinéma argentin, récompensé par le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1985, puis par l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film étranger en 1986.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

> Infos pratiques :

– Date : vendredi 25 septembre 2026

– Horaire : 19 h 15

– Lieu : Salon Eiffel, Cures Marines, boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer

– Tarifs : 7 € – adhérents : 5 € – gratuit pour les moins de 18 ans

– Réservation : conseillée auprès de l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ciné Coup de Cœur — L’Histoire officielle

Ciné Coup de Cœur is screening Luis Puenzo’s *The Official Story*, in a restored version: set in Argentina in 1983, a mother discovers her adopted daughter’s past. The screening will be followed by a discussion on Friday 25 September at 7.15 pm at Les Cures Marines.

L’événement Ciné Coup de Cœur — L’Histoire officielle Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Trouville