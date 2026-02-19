Ciné Coup de Cœur Séances spéciales Marguerite Duras Hôtel Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur Séances spéciales Marguerite Duras

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Marguerite Duras, Ciné Coup de Cœur propose une soirée hommage le 6 mars 2026. À 18h, Aurélia Steiner (1979), diptyque poignant. À 20h30, Nathalie Granger (1972), huis clos intime et épuré.

À l'occasion des 30 ans de la disparition de Marguerite Duras, Ciné Coup de Cœur propose une soirée hommage exceptionnelle le vendredi 6 mars 2026, consacrée à l'œuvre singulière de l'écrivaine et cinéaste.

Avec Maurice Darmon, comme invité, un des grands spécialistes du cinéma de Duras.

Avec Maurice Darmon, comme invité, un des grands spécialistes du cinéma de Duras.

– Dès 18h, découvrez Aurélia Steiner , diptyque de courts-métrages réalisés en 1979 Aurélia Steiner (Melbourne) et Aurélia Steiner (Vancouver) . À travers la lecture de lettres en voix off, Marguerite Duras fait entendre la parole d’une jeune fille marquée par la tragédie de la Shoah. Images, silences et paysages composent une œuvre poétique et bouleversante.

Synopsis

Aux travellings en couleur le long du fleuve succèdent maintenant les plans fixes et panoramiques, en noir et blanc, sur les rochers, le rivage, la mer, le ciel. Marguerite Duras lit une autre lettre d’amour d’Aurelia Steiner à ses parents, à sa mère, morte en couches dans un camp de concentration, sous les yeux du père agonisant, pendu au bout d’une corde.

– À 20h30, place au long-métrage Nathalie Granger (1972). Dans une maison isolée des Yvelines, le quotidien suspendu de deux femmes révèle tensions intimes et inquiétudes maternelles, dans un film épuré et profondément durassien.

Synopsis

Dans une jolie maison des Yvelines, au bord d’une rivière, vivent deux femmes. L’une s’adonne aux travaux ménagers et au jardinage, assiste aux leçons de piano des enfants. L’autre, Madame Granger, s’inquiète de l’avenir de sa fille Nathalie, d’une violence peu commune , a dit la maîtresse. Nathalie acceptera-t-elle d’être pensionnaire et de suivre des cours de musique? Seul un transistor, narrant les méfaits de deux jeunes tueurs, brise le silence qui hante la maison. C’est alors qu’un représentant fait irruption dans la maison.

Une soirée pour (re)découvrir la force d’une écriture et d’un cinéma à part.

Séances gratuites, réservations à l’office de tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .

English : Ciné Coup de Cœur Séances spéciales Marguerite Duras

To mark the 30th anniversary of the death of Marguerite Duras, Ciné Coup de Cœur is organising a tribute evening on 6 March 2026. At 6pm, Aurélia Steiner (1979), a poignant diptych. At 8.30pm, Nathalie Granger (1972), an intimate, pared-down in camera film.

