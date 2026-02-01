Ciné coup de coeur surprise jeune public

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le film Coup de Cœur Surprise jeune public à partir de 6 ans sera suivi d’un goûter pour partager un moment convivial et d’une animation .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Ciné coup de coeur surprise jeune public

L’événement Ciné coup de coeur surprise jeune public La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo