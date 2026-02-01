Ciné coup de coeur surprise jeune public La Ferté Macé
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Le film Coup de Cœur Surprise jeune public à partir de 6 ans sera suivi d’un goûter pour partager un moment convivial et d’une animation .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Ciné coup de coeur surprise jeune public
