Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé

Tarif : – –

Début : 2025-09-08 20:30:00

Le Coup de Cœur Surprise est une tradition appréciée par les cinéphiles

de la région. Il s’agit d’une avant-première à ne pas manquer.

Préparez-vous à être émerveillés par un film soigneusement sélectionné,

qui ne sera dévoilé qu’au moment de la projection.

Le film sera suivi d’un pot pour partager un moment convivial .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Ciné coup de coeur surprise

