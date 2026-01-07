Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé
Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé lundi 2 février 2026.
Ciné coup de coeur surprise
cinéma La Ferté Macé Orne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 20:30:00
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
Le Coup de Cœur Surprise est une tradition appréciée par les cinéphiles
de la région. Il s’agit d’une avant-première à ne pas manquer.
Préparez-vous à être émerveillés par un film soigneusement sélectionné,
qui ne sera dévoilé qu’au moment de la projection.
Le film sera suivi d’un pot pour partager un moment convivial .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Ciné coup de coeur surprise
