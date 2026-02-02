Ciné coup de coeur surprise

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Le Coup de Cœur Surprise est une tradition appréciée par les cinéphiles de la région. Il s’agit d’une avant-première à ne pas manquer.

Préparez-vous à être émerveillés par un film soigneusement sélectionné, qui ne sera dévoilé qu’au moment de la projection.

Le film sera suivi d’un pot pour partager un moment convivial .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné coup de coeur surprise

L’événement Ciné coup de coeur surprise La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo