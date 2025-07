Ciné court Projection tout public Accès libre Altkirch

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-23

Une sélection de courts-métrages pour petits et grands. Accès libre

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une sélection de courts-métrages d’animation, poétiques, drôles et enchanteurs, adaptés pour petits et grands 0 .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@alsace.eu

English :

A selection of short films for young and old. Free access

German :

Eine Auswahl an Kurzfilmen für Jung und Alt. Freier Zugang

Italiano :

Una selezione di cortometraggi per grandi e piccini. Accesso gratuito

Espanol :

Una selección de cortometrajes para grandes y pequeños. Acceso gratuito

