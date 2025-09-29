Ciné coussin: Partir un jour Salle Michel Bonnet Thénezay
Ciné coussin: Partir un jour Salle Michel Bonnet Thénezay lundi 29 septembre 2025.
Ciné coussin: Partir un jour
Salle Michel Bonnet Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
SYNOPSIS
Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .
Salle Michel Bonnet Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 00 20 mairie-thenezay@cc-parthenay.fr
English : Ciné coussin: Partir un jour
German : Ciné coussin: Partir un jour
Italiano :
Espanol : Ciné coussin: Partir un jour
L’événement Ciné coussin: Partir un jour Thénezay a été mis à jour le 2025-09-16 par CC Parthenay Gâtine