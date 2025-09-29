Ciné coussin: Partir un jour Salle Michel Bonnet Thénezay

Ciné coussin: Partir un jour Salle Michel Bonnet Thénezay lundi 29 septembre 2025.

Ciné coussin: Partir un jour

Salle Michel Bonnet Place de l’Hôtel de Ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

SYNOPSIS

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Salle Michel Bonnet Place de l’Hôtel de Ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 00 20 mairie-thenezay@cc-parthenay.fr

English : Ciné coussin: Partir un jour

German : Ciné coussin: Partir un jour

Italiano :

Espanol : Ciné coussin: Partir un jour

L’événement Ciné coussin: Partir un jour Thénezay a été mis à jour le 2025-09-16 par CC Parthenay Gâtine