Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Cinéma Le Navire Valence

Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:45:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Séance précédée d’un atelier de création de masque avec les animateurs de Cultura Valence. Atelier gratuit sur réservation. En partenariat avec Cultura. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

.

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Session preceded by a mask-making workshop with Cultura Valence animators. Free workshop on reservation. In partnership with Cultura. Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

L’événement Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Valence a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme