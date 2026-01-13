Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Cinéma Le Navire Valence
Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Cinéma Le Navire Valence lundi 16 février 2026.
Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE
Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date :
Début : 2026-02-16 14:45:00
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Séance précédée d’un atelier de création de masque avec les animateurs de Cultura Valence. Atelier gratuit sur réservation. En partenariat avec Cultura. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Session preceded by a mask-making workshop with Cultura Valence animators. Free workshop on reservation. In partnership with Cultura. Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
L’événement Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Valence a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme