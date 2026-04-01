CINÉ-CRÉATIF Jeune Pousse SEW, Manufacture des Tabacs Morlaix

CINÉ-CRÉATIF Jeune Pousse

SEW, Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Les ciné-créatif sont des séances pour les petits (ici à partir de 4 ans) suivi par un petit atelier créatif sur le thème du film. Cela permet de parler de ce que l’on vient de voir, de développer sa créativité et de faire continuer d’exister le film après la projection. La librairie propose aussi une série de livre qui viennent répondre aux films via le thème ou les sujets abordés.

SYNOPSIS

S’élever, prendre sa place, faire entendre sa voix, affirmer ses choix, s’armer de courage, apprendre, commettre des erreurs, pardonner. Planter une petite graine et attendre, patiemment, qu’elle pousse. N’y-a-t-il pas plus audacieux qu’un enfant qui s’émancipe ?

Un programme de 6 courts métrages inédits d’animation à partir de 3 ans. .

SEW, Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : CINÉ-CRÉATIF Jeune Pousse

L’événement CINÉ-CRÉATIF Jeune Pousse Morlaix a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX