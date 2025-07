CINÉ-CRÉATIF Le Gruffalo SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

CINÉ-CRÉATIF Le Gruffalo SEW Manufacture des Tabacs Morlaix mercredi 27 août 2025.

CINÉ-CRÉATIF Le Gruffalo

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-27 16:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Le rendez-vous cinéma des petits !

Tous les mercredis de juillet et d’août à 16h, nous vous proposons un film spécialement sélectionné pour les enfants, suivi d’animations créatives en lien avec l’univers du film. En partenariat avec l’Annexe de la librairie Dialogue, les séances seront suivies d’animations dans le hall du SEW pour créer un moment privilégié entre cinéma et littérature jeunesse. Pour ce dernier ciné-créatif de l’été, toujours dans le cadre du Little Films Festival un festival qui propose de découvrir du cinéma jeune public de qualité en salle nous vous proposons de venir découvrir :

« Le gruffalo » & autres courts-métrages

Durée 45’ À partir de 4 ans 2011

Véritable phénomène Outre Manche, cette adaptation d’un immense succès de librairie a été nominée aux Oscars 2011 et primée au festival d’Annecy 2010.

Synopsis :

Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez… mais un Gruffalo ? Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite souris ! Vous la suivez ?

Le programme se compose aussi de trois autres court-métrages :

Pierre et le dragon épinard d’Hélène Tragesser Allemagne 2010 4 min

Pierre n’aime pas les épinards. Ceux de son assiette sont d’autant plus difficiles à manger qu’ils se transforment en dragon. Comment va-t-il s’y prendre ?

Loup y es-tu ? de Vanda Raýmanová Slovaquie 2010 9 min

Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison un peu particulière pour se protéger du loup.

Mon monstre et moi de Claudia Röthlin Suisse 2008 3 min

Une petite fille a très peur des monstres. Elle en voit partout dans la cave, dans la rue et même sous son lit !

Après la projection :

Animations créatives et sélections de livres pour prolonger la magie du film et permettre aux enfants de s’amuser ! .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

