CINÉ-CRÉATIF L’ourse et l’oiseau Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

Cette seconde édition de notre évènement de mars Les femmes sont des réalisateur-ices comme les autres réunit une sélection de films réalisés par des femmes qui interrogent, chacun à sa manière, la façon dont les normes sociales, esthétiques et intimes façonnent les corps et les existences. À travers des formes multiples — fiction, documentaire, expérimentation — ces œuvres proposent des regards situés, assumés, qui déplacent les récits dominants et mettent en crise l’évidence des modèles imposés.

LES FEMMES SONT DES RÉALISATEUR.ICES de films d’animation COMME LES AUTRES.

Marie Caudry, Aurore Peuffier et Nina Bisyarina en font partis (même si un homme se cache dans ce programme…).

Nous vous proposons en collaboration avec Dialogues Morlaix au SEW un CINÉ CRÉATIF à l’issue de la séance de L’OURSE ET L’OISEAU.

Pour rappel les ciné-créatifs sont des séances pour les petits (ici à partir de 4 ans) suivi par un petit atelier créatif sur le thème du film. Cela permet de parler de ce que l’on vient de voir, de développer sa créativité et de faire continuer d’exister le film après la projection. La librairie propose aussi une série de livre qui viennent répondre aux films via le thème ou les sujets abordés

Synopsis

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble. .

