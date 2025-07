CINÉ-CRÉATIF Sens Dessus Dessous SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

13 août 2025 16:00:00

17:00:00

2025-08-13

Le rendez-vous cinéma des petits

Tous les mercredis de juillet et d’août à 16h, nous vous proposons un film spécialement sélectionné pour les enfants, suivi d’animations créatives en lien avec l’univers du film.

En partenariat avec l’Annexe de la librairie Dialogue, les séances seront suivies d’animations dans le hall du SEW pour créer un moment privilégié entre cinéma et littérature jeunesse.

Nous vous proposons cette semaine :

« Sens dessus dessous »

Durée 40’ À partir de 3 ans 2025

Synopsis :

En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris.

Après la projection :

Animations créatives et sélections de livres sur le thème de la forêt pour prolonger la magie du film et permettre aux enfants de s’amuser ! .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

