Ciné Crêpe cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné Crêpe

cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Ciné Crêpe !

La chandeleur avec un peu de retard ! Pour les

vacances votre cinéma vous propose une séance de

Le marsupilami suivi d’une distribution de crêpes ! .

cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

English : Ciné Crêpe

