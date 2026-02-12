Ciné Crêpe cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Ciné Crêpe cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mardi 17 février 2026.
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Ciné Crêpe !
La chandeleur avec un peu de retard ! Pour les
vacances votre cinéma vous propose une séance de
Le marsupilami suivi d’une distribution de crêpes ! .
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr
