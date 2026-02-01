Ciné crêpes

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Projection du film Un monstre à Paris suivi d’une dégustation de crêpes.

Projection du film Un monstre à Paris suivi d’une dégustation de crêpes. .

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 59 25 14 lespiedsdanslo.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Un monstre à Paris followed by a pancake tasting.

L’événement Ciné crêpes Genillé a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire