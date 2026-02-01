Ciné crêpes Genillé
Ciné crêpes Genillé dimanche 8 février 2026.
Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Projection du film Un monstre à Paris suivi d’une dégustation de crêpes.
Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 59 25 14 lespiedsdanslo.asso@gmail.com
Screening of the film Un monstre à Paris followed by a pancake tasting.
