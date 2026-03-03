Ciné-crêpes: une guitare à la mer Atelier du lien Saint-Caprais-de-Bordeaux
Ciné-crêpes: une guitare à la mer Atelier du lien Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 7 mars 2026.
Ciné-crêpes: une guitare à la mer
Atelier du lien 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez préparer des crêpes avec nous et assister à la projection du film d’animation Une guitare à la mer , dégustation des crêpes à la fin de la séance. .
Atelier du lien 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 17 mediatheque.stcapraisdebx@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-crêpes: une guitare à la mer
L’événement Ciné-crêpes: une guitare à la mer Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT de l’Entre-deux-Mers