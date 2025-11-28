CINÉ CUISINE AU RYTHME DE VERA Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

CINÉ CUISINE AU RYTHME DE VERA

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Demi-journée

Début : 2025-11-28

2025-11-28

Atelier cuisine & Cinéma Animé par les chef.fes du Rudeboy Crew. Eliza notre cheffe cuistot nous proposera un menu grec ! Des spécialités accessibles, savoureuses et facile à reproduire , suivi d’une séance de cinéma par Cinéco, à tarif spécial.

L’atelier dure 2h

Tarifs

Atelier cuisine + repas + film 15€

Repas seul + film 15€

Places limitées I Réservation à contact@festivaldolt.org.

Retrouvez-nous pour un atelier cuisine participatif, vendredi 28 novembre dès 17h suivi d’une séance de cinéma Au rythme de Vera avec Cinéco !

Eliza notre cheffe cuistot nous proposera un menu grec ! Des spécialités accessibles, savoureuses et facile à reproduire chez vous ! L’atelier dure 2h environ est est sur réservation (tarif 10€). Vous pouvez également venir profiter du repas sans cuisiner (sur réservation tarif 10€). Le repas comprends un plat et un dessert.

Tarifs

– Atelier cuisine + séance de cinéma 15€

– Repas seul + séance de cinéma 15€

– Tarif réduit Atelier cuisine repas seul + séance de cinéma 6€

Places limitées Sur réservation à contact@festivaldolt.org. .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

English :

Cooking & Cinema Workshop: Hosted by the Rudeboy Crew chefs. Eliza, our chef, will propose a Greek menu! Accessible, tasty and easy-to-reproduce specialties, followed by a special-rate Cineco cinema screening.

The workshop lasts 2 hours

Prices

Cooking workshop + meal + film: 15?

Meal only + film 15?

Places are limited I Book at contact@festivaldolt.org.

German :

Koch- und Filmworkshop: Unter der Leitung der Küchenchefs der Rudeboy Crew. Eliza, unsere Chefköchin, wird uns ein griechisches Menü vorschlagen! Die Spezialitäten sind leicht zugänglich, schmackhaft und einfach nachzukochen, gefolgt von einer Kinovorstellung von Cinéco zu einem Sonderpreis.

Der Workshop dauert 2 Stunden

Preise:

Kochworkshop + Essen + Film: 15?

Nur Essen + Film: 15?

Begrenzte Plätze I Reservierung unter contact@festivaldolt.org.

Italiano :

Laboratorio di cucina e cinema: condotto dagli chef della Rudeboy Crew. Eliza, la nostra chef, proporrà un menu greco! Specialità accessibili, gustose e facili da riprodurre, seguite da una proiezione al Cinéco, a prezzo speciale.

Il workshop dura 2 ore

Prezzi

Laboratorio di cucina + pasto + film: 15?

Solo pasto + film: 15?

I posti sono limitati, prenota su contact@festivaldolt.org.

Espanol :

Taller de cocina y cine: dirigido por los chefs del Rudeboy Crew. Eliza, nuestra chef, servirá un menú griego Especialidades accesibles, sabrosas y fáciles de reproducir, seguidas de una proyección de cine en Cinéco, con tarifa especial.

El taller dura 2 horas

Precios

Taller de cocina + comida + película: 15?

Sólo comida + película: 15?

Plazas limitadas I Reservar en contact@festivaldolt.org.

