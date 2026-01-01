CINÉ CUISINE L’ÉTRANGER Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

CINÉ CUISINE L’ÉTRANGER

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Atelier cuisine & Cinéma Animé par les chef.fes du Rudeboy Crew. Eliza notre cheffe cuistot nous proposera un menu grec ! Des spécialités accessibles, savoureuses et facile à reproduire , suivi du film L’Étranger avec Cinéco, à tarif spécial.

L’atelier dure 2h

Tarifs

Atelier cuisine + repas + film 15€

Repas seul + film 15€

Places limitées I Réservation à contact@festivaldolt.org.

Retrouvez nous pour un atelier cuisine participatif, vendredi 23 janvier dès 17h suivi d’une séance de cinéma suivi du film L’Étranger de François Ozon. avec Cinéco.

Eliza notre cheffe cuistot nous proposera un menu grec ! Des spécialités accessibles, savoureuses et facile à reproduire chez vous ! L’atelier dure 2h environ est est sur réservation (tarif 10€). Vous pouvez également venir profiter du repas sans cuisiner (sur réservation tarif 10€). Le repas comprends un plat et un dessert.

Tarifs

– Atelier cuisine + séance de cinéma 15€

– Repas seul + séance de cinéma 15€

– Tarif réduit Atelier cuisine repas seul + séance de cinéma 6€

Places limitées Sur réservation à contact@festivaldolt.org. .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking & Cinema workshop: Hosted by the Rudeboy Crew chefs. Eliza, our chef, will propose a Greek menu! Specialties that are accessible, tasty and easy to reproduce, followed by the film L’Étranger with Cinéco, at a special rate.

The workshop lasts 2 hours

Prices

Cooking workshop + meal + film: 15?

Meal only + film 15?

Places are limited I Book at contact@festivaldolt.org.

L’événement CINÉ CUISINE L’ÉTRANGER Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-01-15 par 48-OT Mont Lozere