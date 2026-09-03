Ciné Culte : Aguirre, la colère de Dieu BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte : Aguirre, la colère de Dieu

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 20:30:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

« Aguirre, la colère de Dieu » de Werner Herzog (1972, Allemagne de l’Ouest), projeté par le Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre. Présentation avant la séance, discussion après. Mardi 16 février 2027, 20h30, Cinéma Le Maintenon.

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail : cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

%AB *Aguirre, the Wrath of God* %BB by Werner Herzog (1972, West Germany), screened by the Cin%E9 Culte in Bagn%E8res-de-Bigorre. Introduction before the screening, discussion afterward. Tuesday, February 16, 2027, 8:30 p.m., Cinéma Le Maintenon.

L’événement Ciné Culte : Aguirre, la colère de Dieu Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65