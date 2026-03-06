CINÉ-CULTE: ALICE GUY PREMIERE FEMME RÉALISATRICE

Mèze Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Présentation + courts-métrages + film Synopsis: Alice Guy est la première femme cinéaste de l’histoire. Contemporaine des frères Lumières et de George Méliès, elle débute en tant que secrétaire de Léon Gaumont avant de s’essayer quelques années plus tard à la mise en scène pour la firme à la marguerite.

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 81 70 cinema-taurus@ville-meze.fr

English :

Presentation + short films + film Synopsis: Alice Guy was the first woman filmmaker in history. A contemporary of the Lumières brothers and George Méliès, she started out as Léon Gaumont?s secretary, before trying her hand at directing for the daisy company a few years later.

