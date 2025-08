Ciné Culte E.T l’extraterrestre Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Culte E.T l’extraterrestre Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 3 août 2025.

Ciné Culte E.T l’extraterrestre

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

E.T. l’extraterrestre Durée 2h

E.T. l’extraterrestre Durée 2h Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los-Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre sortent de l’engin, mais l’un des leurs s’aventure plus loin. Cette créature apeurée appelé E.T. se cache dans une résidence de banlieue et se rapproche de Elliot, un garçon de 10 ans, et devient son ami. .

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Culte E.T l’extraterrestre

E.T. the extraterrestrial Running time: 2h

German : Ciné Culte E.T l’extraterrestre

E.T. der Außerirdische Dauer: 2 Stunden

Italiano :

E.T. l’extraterrestre Durata: 2 ore

Espanol : Ciné Culte E.T l’extraterrestre

E.T. el extraterrestre Duración: 2 horas

L’événement Ciné Culte E.T l’extraterrestre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-07-29 par OTI LAS