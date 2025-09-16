Ciné Culte ELEPHANT MAN BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

ELEPHANT MAN de David Lynch (1980 États-Unis 2h04) avec John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft…

Londres, fin du XIXe siècle. John Merrick, difforme depuis l’enfance, est exhibé dans une foire sous le nom d’ Elephant Man . Sauvé par un chirurgien, il révèle peu à peu une intelligence vive, une profonde sensibilité… et une humanité bouleversante.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

English :

Presented by the association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

ELEPHANT MAN by David Lynch (1980 ? USA ? 2h04) with John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft?

London, late 19th century. John Merrick, deformed since childhood, is exhibited at a fair under the name of « Elephant Man » Elephant Man ». Rescued by a surgeon, he gradually reveals his keen intelligence, profound sensitivity? and overwhelming humanity.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

ELEPHANT MAN von David Lynch (1980 ? USA ? 2h04) mit John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft?

London, Ende des 19. Jahrhunderts. John Merrick, der seit seiner Kindheit missgebildet ist, wird auf einem Jahrmarkt als « Elephant Man » zur Schau gestellt Elefantenmann » vermarktet. Als er von einem Chirurgen gerettet wird, offenbart er nach und nach eine scharfe Intelligenz, eine tiefe Sensibilität und eine erschütternde Menschlichkeit.

Vor der Vorstellung wird der Film gezeigt und anschließend gibt es eine Diskussion mit den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

ELEPHANT MAN di David Lynch (1980 ? Stati Uniti ? 2h04) con John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft?

Londra, fine del XIX secolo. John Merrick, deforme fin dall’infanzia, viene esposto a una fiera con il nome di « Elephant Man » Elephant Man ». Salvato da un chirurgo, rivela gradualmente un’intelligenza acuta, una profonda sensibilità e un’umanità travolgente.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

EL HOMBRE ELEFANTE de David Lynch (1980 ? Estados Unidos ? 2h04) con John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft?

Londres, finales del siglo XIX. John Merrick, deforme desde la infancia, es exhibido en una feria bajo el nombre de « Hombre Elefante » Hombre elefante ». Salvado por un cirujano, revela poco a poco una aguda inteligencia, una profunda sensibilidad… y una humanidad sobrecogedora.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

