CINÉ CULTE >>> FRENCH CONNECTION La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ CULTE >>> FRENCH CONNECTION La Comète Châlons-en-Champagne jeudi 28 août 2025.

CINÉ CULTE >>> FRENCH CONNECTION Jeudi 28 août, 20h15 La Comète Marne

Tarif Jeudi : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-28T20:15:00 – 2025-08-28T22:07:00

Fin : 2025-08-28T20:15:00 – 2025-08-28T22:07:00

De William Friedkin | 1971 | USA | 1h44 | VOST

Avec Gene Hackman, Roy Scheider

Deux flics des stups, Buddy Russo et Jimmy Doyle, dit Popeye, se retrouvent sur la piste d’une grosse livraison d’héroïne en provenance de Marseille. De planques en filatures, d’arrestations en courses-poursuites dans les rues de New York, Popeye et Russo vont démanteler ce que les archives du crime appellent désormais… la French Connection.

Un chef d’œuvre du cinéma policier avec l’une des courses-poursuites les plus mémorables de l’histoire du 7ème art.

CINÉ CULTE LE JEUDI 28 AOÛT À 20H15 : suivi d’un échange avec Hervé Bougon, programmateur

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/741?showId=2665 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivie d’un échange avec Hervé Bougon, programmateur La Comète FRENCH CONNECTION