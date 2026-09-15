Ciné Culte : Ghost Dog : la voie du samouraï BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte : Ghost Dog : la voie du samouraï

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Le Ciné Culte ouvre sa saison 3 avec « Ghost Dog : la voie du samouraï » de Jim Jarmusch (1999, États-Unis), le choix des adhérents. Présentation avant la séance, discussion après. Mardi 15 septembre 2026, 20h30, Cinéma Le Maintenon.

Chaque séance précédée d’une présentation et suivie d’un échange avec le public.

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail : cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Cin%E9 Culte kicks off its third season with %AB *Ghost Dog: The Way of the Samurai* %BB by Jim Jarmusch (1999, %C9tates-Unis), selected by the members. There will be a presentation before the screening and a discussion afterward. Tuesday, September 15, 2026, 8:30 p.m., Cinéma Le Maintenon.

Each screening is preceded by an introduction and followed by a discussion with the audience.

L’événement Ciné Culte : Ghost Dog : la voie du samouraï Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65