Ciné Culte Il était une fois dans l'Ouest Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 17 août 2025.

Ciné Culte Il était une fois dans l’Ouest

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Il était une fois dans l’Ouest VOST Durée 2h55

Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill Mc Bain, sa femme hérite des terres, convoitées par Morton, le commanditaire du crime, car elles prennent de la valeur avec l’arrivée du chemin de fer. Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne…

Le film sera présenté par Jacques Michon, spectateur et bénévole du cinéma .

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Culte Il était une fois dans l’Ouest

Once Upon a Time in the West Running time: 2h55

German : Ciné Culte Il était une fois dans l’Ouest

Once Upon a Time in the West VOST Dauer: 2h55

Italiano :

C’era una volta il West Durata: 2h55

Espanol : Ciné Culte Il était une fois dans l’Ouest

Érase una vez en el Oeste Duración: 2h55

