Ciné Culte : In the Mood for Love BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
mardi 17 novembre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ciné Culte : In the Mood for Love
BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
« In the Mood for Love » de Wong Kar-wai (2000, Hong Kong), le choix des adhérents, à l’affiche du Ciné Culte. Présentation avant la séance, discussion après. Mardi 17 novembre 2026, 20h30, Cinéma Le Maintenon.
Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?
– via notre page HelloAsso
– en nous envoyant un message sur notre adresse mail : cine-cultebb@laposte.net
– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).
Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .
BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
%AB In the Mood for Love %BB by Wong Kar-wai (2000, Hong Kong), selected by members, %E0 featured at Cin%E9 Culte. Introduction before the screening, discussion afterward. Tuesday, November 17, 2026, 8:30 p.m., Cinéma Le Maintenon.
L’événement Ciné Culte : In the Mood for Love Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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