Ciné Culte La Règle du jeu BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-18 20:30:00

2025-11-18

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

La Règle du jeu Jean Renoir 1939, France.

Synopsis

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un marquis organise une grande partie de chasse dans son domaine. Nobles et domestiques s’y croisent, révélant hypocrisie, jalousies et désirs inavoués, dans une société en pleine décadence.

Pourquoi c’est culte ?

Chef-d’œuvre de Jean Renoir, La Règle du jeu fut conspué à sa sortie avant d’être réhabilité comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. Satire sociale, tragédie et comédie se mêlent dans une mise en scène virtuose qui a marqué des générations de cinéastes.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

English :

Presented by the Ciné Culte association in Bagnères-de-Bigorre.

La Règle du jeu ? Jean Renoir ? 1939, France.

Synopsis:

On the eve of the Second World War, a marquis organizes a large hunting party on his estate. Nobles and servants cross paths, revealing hypocrisy, jealousy and unacknowledged desires, in a society in the throes of decadence.

Why is it a cult hit?

Jean Renoir?s masterpiece, La Règle du jeu (The Rules of the Game) was reviled on its release before being rehabilitated as one of the greatest films in cinema history. Social satire, tragedy and comedy intermingle in a virtuoso staging that has marked generations of filmmakers.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

La Règle du jeu (Die Spielregel) ? Jean Renoir? 1939, Frankreich.

Synopsis:

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs organisiert ein Marquis eine große Jagdgesellschaft auf seinem Landsitz. Adlige und Bedienstete treffen aufeinander und enthüllen Heuchelei, Eifersucht und unausgesprochene Wünsche in einer Gesellschaft, die sich in voller Dekadenz befindet.

Warum ist es ein Kultfilm?

Jean Renoirs Meisterwerk La Règle du jeu wurde bei seiner Veröffentlichung ausgebuht, bevor es als einer der größten Filme der Filmgeschichte rehabilitiert wurde. Gesellschaftssatire, Tragödie und Komödie vermischen sich in einer virtuosen Inszenierung, die Generationen von Filmemachern geprägt hat.

Vor der Vorstellung wird eine Präsentation des Films gezeigt, danach gibt es eine Diskussion zwischen den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

La Règle du jeu ? Jean Renoir ? 1939, Francia.

Sinossi:

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, un marchese organizza una grande battuta di caccia nella sua tenuta. Nobili e servitori si incrociano, rivelando ipocrisie, gelosie e desideri inconfessati in una società in preda alla decadenza.

Perché è un cult?

Il capolavoro di Jean Renoir, La Règle du jeu (Le regole del gioco), fu vituperato alla sua uscita prima di essere riabilitato come uno dei più grandi film della storia del cinema. Satira sociale, tragedia e commedia si mescolano in una produzione virtuosa che ha segnato generazioni di cineasti.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

La Règle du jeu ? Jean Renoir ? 1939, Francia.

Sinopsis:

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, un marqués organiza una gran partida de caza en su finca. Nobles y criados se cruzan, revelando la hipocresía, los celos y los deseos no reconocidos de una sociedad en plena decadencia.

¿Por qué es un éxito de culto?

La Règle du jeu (Las reglas del juego), obra maestra de Jean Renoir, fue vilipendiada en su estreno antes de ser rehabilitada como una de las mejores películas de la historia del cine. Sátira social, tragedia y comedia se mezclan en una producción virtuosa que ha marcado a generaciones de cineastas.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

