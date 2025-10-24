Ciné-culte La Soif du Mal Château-Renard
Ciné-culte La Soif du Mal Château-Renard vendredi 24 octobre 2025.
Ciné-culte La Soif du Mal
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Projection du film policier américain La Soif du Mal d’Orson Welles, datant de 1958.
Projection du film policier américain La Soif du Mal d’Orson Welles, datant de 1958, en version originale sous-titrée. 7 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of Orson Welles’ 1958 American crime thriller The Thirst for Evil .
German :
Vorführung des amerikanischen Kriminalfilms: Der Durst des Bösen von Orson Welles aus dem Jahr 1958.
Italiano :
Proiezione del thriller poliziesco americano del 1958 di Orson Welles La sete del male .
Espanol :
Proyección del thriller policíaco estadounidense de 1958 Sed de mal , de Orson Welles.
L’événement Ciné-culte La Soif du Mal Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO