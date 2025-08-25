CINÉ CULTE >>> LA SOIF DU MAL La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ CULTE >>> LA SOIF DU MAL Lundi 25 août, 20h15 La Comète Marne

Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-08-25T20:15:00 – 2025-08-25T22:14:00

De Orson Welles | 1958 | USA | 1h51 | VOST

Avec Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles

L’explosion d’une bombe dans le secteur américain de Los Robles, petite ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, fait craindre des complications entre les deux pays. Le procureur mexicain, Miguel Vargas, alors en voyage de noces, décide de s’investir dans l’enquête et découvre les méthodes peu recommandables de l’inspecteur américain Hank Quinlan. Vargas et sa femme se retrouvent pris au piège entre une police locale corrompue et les gangs de la région.

Un chef-d’œuvre du film noir, à la séquence d’ouverture restée dans les annales.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Séance unique ! La Comète LA SOIF DU MAL