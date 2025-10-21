Ciné Culte Le Voyage de Chihiro BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

« Le Voyage de Chihiro » Hayao Miyazaki 2001, Japon.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Presented by the Ciné Culte association in Bagnères-de-Bigorre.

« Chihiro’s Journey ? Hayao Miyazaki ? 2001, Japan.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by a discussion with the audience.

German :

Diese Vorführung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

« Chihiros Reise » ? Hayao Miyazaki? 2001, Japan.

Vor der Vorstellung wird eine Präsentation des Films gezeigt, danach gibt es eine Diskussion zwischen den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

« Il viaggio di Chihiro » ? Hayao Miyazaki 2001, Giappone.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

« El viaje de Chihiro » ? Hayao Miyazaki ? 2001, Japón.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un coloquio con el público.

