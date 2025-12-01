Ciné Culte Mais où est la maison de mon ami ? BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte Mais où est la maison de mon ami ?

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Mais où est la maison de mon ami ? Abbas Kiarostami 1987, Iran.

Synopsis

Dans un village iranien, le jeune Ahmad découvre qu’il a emporté par erreur le cahier de son camarade de classe. Craignant que celui-ci soit puni, il entreprend un long chemin pour retrouver sa maison et lui rendre son bien.

Pourquoi c’est culte ?

Film fondateur de la renommée internationale de Kiarostami, cette œuvre d’une simplicité bouleversante explore l’enfance, la responsabilité et la solidarité. Par son regard poétique sur la vie quotidienne, elle incarne l’un des sommets du cinéma iranien moderne.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

English :

Presented by the association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

But where is my friend’s house? Abbas Kiarostami ? 1987, Iran.

Synopsis:

In an Iranian village, young Ahmad discovers that he has mistakenly taken his classmate?s notebook. Fearing that the classmate will be punished, he sets off on a long journey to find his home and return his belongings.

Why is it cult?

A seminal film in Kiarostami?s international career, this movingly simple work explores childhood, responsibility and solidarity. With its poetic look at everyday life, it is one of the high points of modern Iranian cinema.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

Aber wo ist das Haus meines Freundes? ? Abbas Kiarostami? 1987, Iran.

Synopsis:

In einem iranischen Dorf entdeckt der junge Ahmad, dass er versehentlich das Schulheft seines Mitschülers mitgenommen hat. Da er befürchtet, dass dieser bestraft wird, macht er sich auf den langen Weg, um sein Zuhause zu finden und ihm sein Eigentum zurückzugeben.

Warum ist der Film Kult?

Dieser Film, der Kiarostamis internationalen Ruhm begründete, ist ein Werk von erschütternder Einfachheit, das Kindheit, Verantwortung und Solidarität untersucht. Mit seinem poetischen Blick auf das Alltagsleben verkörpert er einen der Höhepunkte des modernen iranischen Kinos.

Vor der Vorstellung gibt es eine Filmpräsentation und anschließend eine Diskussion mit den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

Ma dov’è la casa del mio amico? Abbas Kiarostami ? 1987, Iran.

Sinossi:

In un villaggio iraniano, il giovane Ahmad scopre di aver preso per errore il quaderno di un suo compagno di classe. Temendo che il compagno venga punito, intraprende un lungo viaggio per trovare la sua casa e restituirgli il quaderno.

Perché è un film di culto?

Film fondamentale nella carriera internazionale di Kiarostami, quest’opera di sconvolgente semplicità esplora l’infanzia, la responsabilità e la solidarietà. Con il suo sguardo poetico sulla vita quotidiana, è uno dei punti più alti del cinema iraniano moderno.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Pero ¿dónde está la casa de mi amigo? Abbas Kiarostami ? 1987, Irán.

Sinopsis:

En un pueblo iraní, el joven Ahmad descubre que se ha llevado por error el cuaderno de su compañero de clase. Temiendo que su compañero sea castigado, emprende un largo viaje para encontrar su casa y devolverle el cuaderno.

¿Por qué es una película de culto?

Película fundamental en la carrera internacional de Kiarostami, esta obra sorprendentemente sencilla explora la infancia, la responsabilidad y la solidaridad. Con su poética mirada a la vida cotidiana, es uno de los puntos álgidos del cine iraní moderno.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

