Ciné Culte Palombella Rossa

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Palombella Rossa de Nanni Moretti.

Avec une présentation du film avant chaque séance.

Synopsis

À la suite d’un accident de voiture, un jeune député communiste, Michele Apicella, est brutalement frappé d’amnésie. Des amis d’une équipe de waterpolo viennent inopinément le chercher pour un match. Au cours de la rencontre, les souvenirs et réminiscences ressurgissent, notamment sur son enfance et ses débuts au PCI, faisant naître chez lui des réflexions sur la politique, les médias, le cinéma, sa vie… Mais plus le match avance, plus la tension monte avec son entourage, dans sa tête et aussi… dans la piscine. 7.5 .

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 32 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Culte Palombella Rossa Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun