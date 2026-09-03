Ciné Culte : Psychose BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte : Psychose

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

« Psychose » d’Alfred Hitchcock (1960, États-Unis), le choix des adhérents, projeté par le Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre. Présentation avant la séance, discussion après. Mardi 20 octobre 2026, 20h30, Cinéma Le Maintenon.

Chaque séance précédée d’une présentation et suivie d’un échange avec le public.

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail : cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

%AB *Psycho* %BB by Alfred Hitchcock (1960, %CUnited States), selected by members, presented by Cin%E9 Culte in Bagn%E8res-de-Bigorre. Presentation before the screening, discussion afterward. Tuesday, October 20, 2026, 8:30 p.m., Cinéma Le Maintenon.

Each screening is preceded by an introduction and followed by a discussion with the audience.

L’événement Ciné Culte : Psychose Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65