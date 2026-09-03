Ciné Culte : To Be or Not to Be BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte : To Be or Not to Be

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

« To Be or Not to Be » d’Ernst Lubitsch (1942, États-Unis), projeté par le Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre. Présentation avant la séance, discussion après. Mardi 15 décembre 2026, 20h30, Cinéma Le Maintenon.

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail : cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

%AB To Be or Not to Be %BB by Ernst Lubitsch (1942, United States), presented by the Cin%E9 Culte in Bagn%E8res-de-Bigorre. Introduction before the screening, discussion afterward. Tuesday, December 15, 2026, 8:30 p.m., Le Maintenon Cinema.

L’événement Ciné Culte : To Be or Not to Be Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65