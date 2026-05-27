Ciné-culture Projection de « Frida » biopic de Julie Taymor Salle Pablo Neruda Giberville

Informations pratiques

Giberville

Ciné-culture Projection de « Frida » biopic de Julie Taymor

Salle Pablo Neruda 14 Rue de l’église Giberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Avec Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush. Durée 2 h

« Frida » retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité.

Réservations à la médiathèque.

Avec Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush. Durée 2 h

« Frida » retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité. Le film se concentre également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotski. »

Projection suivie d’un échange avec le public

Gratuit Places limitées Réservations à la médiathèque Pôle culturel .

Salle Pablo Neruda 14 Rue de l’église Giberville 14730 Calvados Normandie +33 2 31 72 07 95 culture@giberville.fr

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English : Ciné-culture Projection de « Frida » biopic de Julie Taymor

With Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush. Running time: 2 h

« Frida » retraces the turbulent life of Frida Kahlo, a 20th-century Mexican painter whose work was distinguished by surrealism, her political commitment to communism and her bisexuality.

Bookings at the media library.

L’événement Ciné-culture Projection de « Frida » biopic de Julie Taymor Giberville a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer