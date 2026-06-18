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Ciné Cyclo Clairière du Verbamont Claudon

Ciné Cyclo Clairière du Verbamont Claudon

Ciné Cyclo Clairière du Verbamont Claudon samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Clairière du Verbamont

Adresse : Camping du Verbamont

Ville : 88410 Claudon

Département : Vosges

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Claudon

Ciné Cyclo

Clairière du Verbamont Camping du Verbamont Claudon Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez découvrir des projections de courts métrage en vélo-dynamo !
Un événement insolite dans des lieux conviviaux et ressourçant.
Possibilité de manger sur place sur réservation
Soirée pizza avant la projection, à partir de 19h30, sur réservation
Animation gratuite, proposée par le guichet mobilité de la Communauté de Communes des VSCO.Tout public
0  .

Clairière du Verbamont Camping du Verbamont Claudon 88410 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58 

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English :

Come discover short film screenings powered by a bicycle dynamo!
A unique event in welcoming and rejuvenating venues.
Dining available on site by reservation
Pizza night before the screening, starting at 7:30 p.m., by reservation
Free event, presented by the Mobility Desk of the VSCO Community of Communes.

L’événement Ciné Cyclo Claudon a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME