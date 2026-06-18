Ciné Cyclo Clairière du Verbamont Claudon

Claudon

Ciné Cyclo

Clairière du Verbamont Camping du Verbamont Claudon Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir des projections de courts métrage en vélo-dynamo !

Un événement insolite dans des lieux conviviaux et ressourçant.

Possibilité de manger sur place sur réservation

Soirée pizza avant la projection, à partir de 19h30, sur réservation

Animation gratuite, proposée par le guichet mobilité de la Communauté de Communes des VSCO.Tout public

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Clairière du Verbamont Camping du Verbamont Claudon 88410 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58

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English :

Come discover short film screenings powered by a bicycle dynamo!

A unique event in welcoming and rejuvenating venues.

Dining available on site by reservation

Pizza night before the screening, starting at 7:30 p.m., by reservation

Free event, presented by the Mobility Desk of the VSCO Community of Communes.

L’événement Ciné Cyclo Claudon a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME