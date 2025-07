Ciné-Cyclo Parc du Berry Rennes

Vendredi 11 juillet, 22h30 Entrée libre, c'est totalement gratuit pour tous les spectateurs

Cinéma en plein air avec la projection de courts-métrages de fiction. L’électricité utilisée est générée, par les spectateurs, qui pédalent sur des vélos reliés à un générateur.

En partenariat avec le Festival Court Métrange de Rennes, le Cercle Paul Bert de Villejean et Cine35.com.

L’électricité utilisée est générée pendant la projection, par les spectateurs, qui pédalent sur des vélos reliés à un générateur.

**Tarif 0€ :** Gratuit pour tous les spectateurs, sans réservation. Apportez un siège ou une couverture pour vous asseoir, les nuits sont fraîches !

**AU PROGRAMME :**

**- MEMORY OF WATER** • Animation • 6’22 • 2021 • Une astronaute s’écrase sur une planète aride et déserte. Alors qu’elle tente de survivre, elle découvre que l’eau a totalement disparu.

**- BOLIDE** • 17’02 • 2022 • Été 2035, il fait 46° à Paris, les voitures à essence sont désormais interdites et Saadia comprend que son CAP mécanique la conduit à une impasse. Elle ramène alors un massif cheval de trait au cœur de sa cité qu’elle baptise Bolide et se lance dans un projet fou : créer le VTC du futur, la Voiture de Transport à Cheval !

**- PLSTC** • 1’37 • 2022 • Plongée dans l’inquiétante réalité de la pollution plastique des océans, une série d’images composées à la main comme des tableaux, nous confronte aux conséquences dévastatrices de nos habitudes sur la vie marine.

**- HYBRIDS** • Animation • 6’18 • 2017 • Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une pollution environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue. Les animaux s’adaptent à leur environnement pour survivre. On y croise des tortues-marmites, des crabes-capsules et des requins-phares.

**- THE WALKING DECHETS** • 8’35 • 2022 • Un court métrage fantastique réalisé par les 4ème SEGPA du collège Le Chêne Vert de Bain de Bretagne. Ce projet à été coordonné par l’association UV7A, association porteuse du Festival Court Métrage et du dispositif Métrange Nomade. Ce projet a pu voir le jour dans le cadre d’une réponse d’appel à projet de la DRAC Bretagne, et s’inscrit dans le programme d’actions pédagogiques de l’établissement. Une parodie de The Walking Dead à ne surtout pas jeter !

**- DARWIN** • Animation • 5’32 • 2020 • Plusieurs millions d’années après l’extinction de la civilisation suite à des changements climatiques catastrophiques, un robot jusqu’alors placé en orbite retourne sur Terre pour effectuer sa mission : explorer la faune et la flore et surtout rechercher de potentiels descendants de l’Humanité. Au cours de son exploration, il rencontre une créature, descendante directe de l’espèce humaine.

**- BAKELITE** • 6’10 • 2023 • Ballet sous-marin tourné en Mer Méditerranée, Bakelite est un récit écologique figurant notre relation paradoxale avec le plastique. À l’origine un enchantement, la danse envoûtante entre une Naïade et un monstre fait de déchets plastique se transforme en bataille périlleuse contre la pollution marine. Réalisé sans aucun trucage.

**- NUAGE** • 28’55 • 2020 • Alors qu’un mystérieux nuage s’apprête à passer au-dessus d’une petite ville de province, Capucine, 17 ans, refuse les consignes de sécurité et prend la route avec sa mère malade dans l’espoir de passer les Pyrénées. En chemin, elle embarque Eugénie, la nouvelle élève discrète de sa classe. Les trois femmes se lancent dans un étonnant voyage. Prix du public à l’Etrange Festival de Paris.

**- CAMINANDES** • Animation • 6’30 • 2020 • Trois ultra-courts-métrages de 2 minutes. Les tribulations d’un lama qui cherche à traverser une route / Un lama qui trouve que l’herbe est toujours plus verte de l’autre côté de la clôture / Qui du lama ou du pingouin aura le dernier mot pour goûter à la dernière baie sauvage avant l’arrivée de l’hiver ?

_**Organisé par : Arctic Lab – Lamas Production**_

