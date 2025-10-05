Ciné Darons Le Majestic Bastille Paris

Ciné Darons Le Majestic Bastille Paris dimanche 5 octobre 2025.

Ciné Darons, c’est la sortie du dimanche qui fait revivre les films culte des années 80/90 en famille, dans une ambiance festive avec publicités d’époque, rétro-confiseries, tombola, quiz, cadeaux, déguisements et déjeuner des familles après la séance.

Après trois saisons à succès et plus de 20 séances dédiées à des films mythiques (Retour vers le Futur, S.O.S Fantômes, Gremlins, Batman, Qui veut la Peau de Roger Rabbit, le 5e Élément, Matrix, La Folle Journée de Ferris Bueller…) le ciné-club s’installe en 2025 au Majestic Bastille (Paris 11e), pour une nouvelle saison pleine d’émotions, de serpents, de nounours et de bonbons qui collent aux dents. Parce que les films de maman, ça se vit au cinéma, nom de Zeus !

SORTEZ LES FOUETS : INDIANA JONES DÉBARQUE AU MAJESTIC BASTILLE !

Après des années de lutte, les Ciné Darons ont enfin réussi à convaincre George et Steven de les autoriser à projeter en V.F les films qui ont marqué leur jeunesse au fer rouge. La saison IV démarre sur les chapeaux de roue avec les trois épisodes mythiques de la saga culte Indiana Jones, projetée en version française au Majestic Bastille (Paris 11e). Parce que pour les Ciné Darons, Indiana Jones, c’est une trilogie et basta !

« La saga Indiana Jones, ça fait 4 ans qu’on l’attend, enfin on peut la revivre en famille au cinéma ! »

Au programme de la saison IV du ciné-club

Dimanche 5 octobre – Les Aventuriers de l’Arche perdue (1981) en V.F

La première aventure d’Indiana Jones, l’archéologue mythique imaginé par le tandem Spielberg-Lucas et incarné par Harrison Ford. C’est le cocktail parfait d’humour et d’action haletante, totalement indémodable. Méchants diaboliques, pièges cruels, nids de serpents, poursuites en bateau, en camion, fusillades, explosions : un grand cru du divertissement familial, qui se bonifie avec le temps !

Dimanche 9 novembre – Indiana Jones et le Temple Maudit (1984) en V.F

Un épisode maudit, plus sombre (“Kalima Shakti Dééééé” !!), mais tout aussi culte. Cette course folle d’un cabaret de Shanghai à un temple au cœur de la jungle en compagnie d’Indy, de son jeune acolyte demi-lune et d’une chanteuse exubérante, a marqué les enfants des années 80, Au menu : une séance gastronomique inoubliable, des insectes craquants et une course-poursuite souterraine. A revivre en famille en se cachant les yeux !

Dimanche 7 décembre – Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989) en V.F

Indy (ou… Junior) tente cette fois de retrouver le Graal, d’une crypte vénitienne à un château infesté de nazis, mais aussi son père, incarné par l’irrésistible Sean Connery, alias Jones senior. Un spectacle total, familial, drôle et inventif, à partager en famille… au cinéma, bien sûr ! Le troisième épisode d’une saga peut-il surpasser ses prédécesseurs ? Le débat fait rage chez les fans. Ce qui est certain, c’est qu’il clôture un cycle qui a redéfini le film d’aventures et définitivement imposé Indiana Jones comme l’un des plus grands héros du cinéma, souvent copié, mais jamais égalé !

POUR NOËL : DE RETOUR À L’ESCURIAL AVEC UNE SÉANCE TOTALEMENT NOUNOURS !

Dimanche 14 décembre – L’Ours de Jean-Jacques Annaud

Ciné Darons et les Nounours des Gobelins préparent une séance pleine de surprises à l’approche de Noël. Pour les amoureux de la nature, des grands espaces, et des animaux non numériques, le ciné-club sera de retour à l’Escurial (Paris 13e) pour une séance sauvage avec l’Ours, de Jean-Jacques Annaud. Un récit d’apprentissage en compagnie d’un véritable ourson vraiment trop mignon, quasiment sans dialogue, riche en aventures et en émotions fortes (préparez-vous à pleurer en famille).

À SUIVRE EN 2026… des pirates avec des crochets, des enfants qui rétrécissent, des voyages dans le temps…

CINÉ DARONS, C’EST BIEN PLUS QU’UN FILM

C’est une sortie en famille, un moment de plaisir, de transmission et de partage autour des films qui ont marqué la jeunesse des parents d’aujourd’hui.

C’est une ambiance d’époque avec le film en version française, les ouvreurs et leurs paniers de bonbons d’antan (Popcorn Baff, Chocoletti, Merveilles du monde, Frizzy Pazzy, Michoko), les publicités des années 80-90…

C’est un moment festif, avec des déguisements, une tombola, et un quiz à la fin de la séance pour gagner des cadeaux d’antan comme des figurines collector, des CD ou des porte-clés ou même des pin’s

C’est l’occasion de mettre en commun ses émotions, d’échanger entre plusieurs générations.

Ciné Darons, le ciné-club des parents et de leurs enfants, revient pour une nouvelle saison riche en aventures en compagnie d’Indiana Jones. En partenariat avec Dulac Cinémas

Le dimanche 14 décembre 2025

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 07 décembre 2025

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 09 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 05 octobre 2025

de 11h00 à 13h00

payant Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T14:00:00+02:00

fin : 2025-12-14T14:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-05T11:00:00+02:00_2025-10-05T13:00:00+02:00;2025-11-09T11:00:00+02:00_2025-11-09T13:00:00+02:00;2025-12-07T11:00:00+02:00_2025-12-07T13:00:00+02:00;2025-12-14T11:00:00+02:00_2025-12-14T13:00:00+02:00

Le Majestic Bastille 2/4 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

https://cinedarons.com/