Ciné de la Baie « Je verrai toujours vos visages »

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry.

Synopsis

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative.

Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la conﬁance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation… .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

