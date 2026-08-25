Ciné de la Baie La Vénus électrique Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie La Vénus électrique

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 17:00:00

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film La Vénus électrique de Pierre Salvadori.

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné de la Baie La Vénus électrique Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-25 par OT BAIE DE MORLAIX