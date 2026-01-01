Ciné de la Baie Le Guépard Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie Le Guépard

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Le Guépard de Luchino Visconti.

Synopsis

Visconti peint la décadence d’un monde aristocratique avec un raffinement inouï… et une lucidité politique ravageuse. Avec Alain Delon et Claudia Cardinale, fascinants de beauté, et Burt Lancaster, en royal félin fatigué. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné de la Baie Le Guépard

L’événement Ciné de la Baie Le Guépard Plougasnou a été mis à jour le 2025-12-31 par OT BAIE DE MORLAIX