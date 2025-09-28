Ciné de la Baie « Le Roman de Jim » Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie « Le Roman de Jim » Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 28 septembre 2025.

Ciné de la Baie « Le Roman de Jim »

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Le Roman de Jim de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu.

Synopsis

Aymeric le beau-père de Jim a rencontré Florence, sa mère, alors qu’elle était enceinte de 6 mois. Tous les 3 mènent une vie heureuse dans le Jura jusqu’à ce que le père biologique, Christophe, revienne à la suite d’une tragédie personnelle. Aymeric ne trouve plus sa place et, éloigné de l’enfant, il part faire sa vie ailleurs. Mais des années plus tard, Jim, 23 ans, frappe à sa porte….

D’une grande force romanesque, le film des frères Larrieu déroule l’histoire d’une paternité atypique avec pudeur, humour et délicatesse. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

