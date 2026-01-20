Ciné de la Baie Les Figures de l’ombre Salle municipale des Fêtes Plougasnou
Ciné de la Baie Les Figures de l’ombre Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 22 février 2026.
Ciné de la Baie Les Figures de l’ombre
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Les Figures de l’ombre de Theodore Melfi.
Synopsis
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. .
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné de la Baie Les Figures de l’ombre Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-20 par OT BAIE DE MORLAIX