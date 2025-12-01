Ciné de la Baie « L’Étrange Noël de M. Jack » Salle municipale des Fêtes Plougasnou
Ciné de la Baie « L’Étrange Noël de M. Jack »
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Début : 2025-12-21 20:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film L’Étrange Noël de monsieur Jack de Henry Selick.
Synopsis
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël… .
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77
