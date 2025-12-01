Ciné de la Baie « L’Histoire de Souleymane » Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine.

Synopsis

Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

