Ciné de la Baie « Mars Attack! » Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie « Mars Attack! » Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 28 décembre 2025.

Ciné de la Baie « Mars Attack! »

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Mars Attack! de Tim Burton.

Synopsis

Effervescence sur la planète Terre. Les petits bonshommes verts ont enfin décidé de nous rendre visite. Ils sont sur le point d’atterrir dans leurs rutilantes soucoupes. La fièvre des grands jours s’empare de l’Amerique dans une comédie de science-fiction nostalgique des années cinquante. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné de la Baie « Mars Attack! » Plougasnou a été mis à jour le 2025-08-27 par OT BAIE DE MORLAIX