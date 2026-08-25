Ciné de la Baie Monsieur Bout de Bois Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Monsieur Bout de Bois

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 11:00:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Monsieur Bout de Bois de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaerti.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné de la Baie Monsieur Bout de Bois Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-25 par OT BAIE DE MORLAIX