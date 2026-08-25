Ciné de la Baie Rue Málaga Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Rue Málaga

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Rue Málaga de Maryam Touzani.

Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l’appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l’a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d’une vie. Contre toute attente, elle redécouvre en chemin l’amour et le désir.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné de la Baie Rue Málaga Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-25 par OT BAIE DE MORLAIX