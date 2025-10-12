Ciné de la Baie « Tehachapi » Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie « Tehachapi » Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 12 octobre 2025.

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Tehachapi de JR.

Synopsis

Les Etats-Unis représentent 4,2% de la population mondiale et 20% des détenus dans le monde. En octobre 2019, l’artiste JR obtient l’autorisation sans précédent d’intervenir dans l’une des prisons de haute sécurité les plus violentes de Californie Tehachapi. Certains détenus y purgent des peines à perpétuité pour des crimes commis alors qu’ils n’étaient que mineurs. À travers son projet de fresque, JR rassemble les portraits et les histoires de ces hommes, offrant un regard différent sur le milieu carcéral et apportant un message d’espoir et de rédemption possible.. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

