Ciné de la Baie « The Snow Man » Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie « The Snow Man » Salle municipale des Fêtes Plougasnou mardi 23 décembre 2025.

Ciné de la Baie « The Snow Man »

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

L’association Ciné de la Baie vous propose une séance pour les plus jeunes pendants les vacances de Noël, la projection du dessin animé The Snow Man réalisé par Dianne Jackson, d’après une histoire de Raymond Briggs.

Synopsis

Un peu avant Noël, James, un petit garçon roux, façonne un bonhomme de neige. La nuit, il se lève, descend l’escalier et sort de la maison à l’insu de ses parents. Il découvre alors que son bonhomme de neige a pris vie. Le petit garçon lui fait visiter la maison, et ils sortent. Ils font un tour à moto dans la campagne environnante, puis ils s’envolent. Durant le vol, ils rencontrent d’autres bonhommes qui les accompagnent pendant un moment. Ils finissent par arriver à un endroit où se trouve le père Noël et d’autres bonhommes de neige. Ils font la fête, puis le père Noël lui fait une visite de son atelier, lui montre ses rennes et offre au garçon une écharpe. Ils repartent vers la maison. Le bonhomme de neige reste dans le jardin pendant que le garçon va se coucher.

Le matin, James se lève et découvre que le bonhomme a fondu. Il retrouve dans sa poche l’écharpe offerte. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné de la Baie « The Snow Man » Plougasnou a été mis à jour le 2025-08-27 par OT BAIE DE MORLAIX